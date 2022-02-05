حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة، مجهودات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أي مخالفات أو تعديات، مؤكدا أن كل الأجهزة المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون.

إزالة هنجر بدون ترخيص على مساحة 200م بقرية أبوصير

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، قيام مركز ومدينة البدرشين بإزالة 4 حالات بناء مخالف، شملت إزاله هنجر بدون ترخيص على مساحة 200م بقرية أبوصير، إضافة إلى إزالة بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار و3 حجرات بشارع آثار سقارة، وإزالة حالتين تعد بالبناء بمنطقة الريغة بقرية أبوصير عبارة عن أسوار وأساسات بالبلوك الأبيض على مساحة حوالى700م.

إزالة غرف وتقسيم محال داخل جراج سيارات

وأضافت محافظة الجيزة، في البيان، قيام مركز أوسيم بإزالة حالة بناء غرف وتقسيم محال داخل جراج سيارات بالمخالفة للقانون، إلى جانب قيام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة سقف الدور الأول بعقار مخالف بعرب التل بمنطقه طمو بالمنوات.

ضبط أعمال بناء مخالف بناحية عرب الحصار القبلية

وقالت المحافظة، إن مركز ومدينة الصف أزالت 7 حالات بناء مخالف، شملت إزالة مخالفة مبان في المهد على أرض أملاك الدولة بناحية عرب الحصار بحري، بجوار محطة الصرف الصحي، إضافة إلى إزالة ثلاث حالات مبان مخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرية عرب القميعي.

ولفت إلى إزالة حالتين لمبان في المهد لتعديات على مساحة 2200م على أراضي أملاك الدولة بناحية نجوع العرب بغمازة الصغرى، إضافة إلى ضبط أعمال بناء مخالف بناحية عرب الحصار القبلية بالأقواز، وتم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات المستخدمة بالبناء.