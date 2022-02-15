عودة قطاع الإنتاج بعد توقف 7 سنوات بمسلسل «الحب كله»

يعود قطاع الإنتاج، التابع للهيئة الوطنية للإعلام، إلى العمل مُجددًا، بعد فترة توقف دامت 7 أعوام، منذ إنتاج مسلسل «دنيا جديدة» للفنان حسن يوسف وأحمد بدير، عام 2015، إذ انتهى القطاع مؤخرًا من مسلسل جديد يحمل اسم «الحب كله».

عرض «الحب كله» على لجنة بالهيئة الوطنية للإعلام

وكشف المؤلف نبيل شعيب، مدير عام التخطيط بقطاع الإنتاج، تفاصيل العودة لتقديم أعمالٍ فنية جديدة، موضحًا لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من تصوير مسلسل «الحب كله»، ولا يزال في مرحلة المونتاج، حيث إنه يُعرض حاليًا على اللجنة العليا التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة.

وقال نبيل شعيب، إنّ ميرفت العشري، رئيس قطاع الإنتاج، وجهت بضرورة عودة العمل بالقطاع، واستغلال الموارد المُتاحة قدر الإمكان، متابعًا: «طلبت نعمل مسلسل، من غير تكلفة ويتصور في التليفزيون، لأن مفيش ميزانية، وكله هيشتغل من غير فلوس».

وأضاف أنه عمل على كتابة قصة من رسائل بريد القراء، بعنوان «الحب كله»، متابعًا: «كان كل ما يجي في بالي ممثل وأرشحه، أكلمه ولو وافق أكتب له الموضوع والسيناريو».

مؤلف المسلسل: فريق العمل بذل جهودًا ضخمة خلال التصوير

وحرص على توجيه الشكر إلى كل فريق عمل المسلسل، «الناس كلها تعاونت وتعبت جدًا، رغم الحر الشديد، فلم يكن هناك أي تكييف داخل اللوكيشن»، لافتًا إلى أنّ التصوير كان يتم داخل مكاتب قطاع الإنتاج بجانب الكافتيريا والطُرقات «المسلسل كله اتصور في المبنى».

المسلسل من بطولة عدد كبير من الممثلين، منهم أحمد منير، ومحسن صبري، ومحمود زكي، وعبد الرحيم حسن، وطارق فؤاد والمُذيعة مها بهنسي، وإخراج أشرف موسى.