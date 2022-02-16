حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ مولود برج الجوزاء من 22 مايو حتى يوم 21 يونيو، ويتسم مولود برج الجوزاء مرح وملفت للأنظار وهو دقيق الملاحظة فهو يلاحظ أصغر الأمور من حوله، كما أنه يتسم أنه مخلص وصادق بدرجة كبيرة، حيث أنه يكره الكذب ويحب أن يكون صادقا مع جميع من حوله لكي تكون علاقته بالآخرين صحية طول الوقت.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة منح فرص متعددة لزملائك في العمل حيث أنه عليك إدارة العقول بلباقتك لكي تكسب مديرك الأعلى منك وتتمكن من التدرج بشكل أفضل في عملك، حيث أن القمر المكتمل في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب.

عليك أن تستغل ذلك لكي تحقق نجاحات في عملك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء:

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

عليك أن تقوم بخطوة جريئة اليوم، وتكون أكثر جرأة تجاه حبيبك حيث أن الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالشجاعة لكي تحقق ما تريد وتكون علاقتك قوية بحبيبك، وإذا كنت على خلاف اتخذ خطوة نحو عودة العلاقات وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء اليوم الأربعاء 16 فبراير.

مواصفات برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يستطيع التعبير عن نفسه بسهولة فهو يتمكن من البوح عما يدور باخله ويحب أن يشارك آرائه وأموره مع أصدقائه، فهو اجتماعي بدرجة كبيرة ولديه عدد كبير من الأصدقاء في حياته، كما أنه يعطي نصائح جيدة في مختلف أمور حياته.

ويرغب مولود برج الجوزاء في استكشاف كل الأمور التي تدور من حوله فهو يكره ألا يعلم شيئا، ويصل ذلك لدرجة الفضول حيث أنه من الممكن أن يزعج الآخرين بسبب ذلك الفضول الذي يصل للتطفل، وهو يمتلك قدرة كبيرة على تولي الكثير من المهام معا؛ فهو يستطيع التركيز في أكثر من أمر في وقت واحد.

وإلى جانب قدرته على دعم الأصدقاء بدرجة كبيرة في مختلف مواقف الحياة، فهو يفضل عدم خوض الصراعات والنقاشات التي ليس لها فائدة، والتركيز على الأمور المهمة.