الجفاف يضرب محصول فول الصويا عالميًا.. وارتفاع أسعار الزيت بنسبة 45.5%

توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، أن يدعم موسم الجفاف المستمر على بلدان أمريكا الجنوبية، أسعار فول الصويا في القارة الأكثر إنتاجًا، خاصةً باراجواي والأرجنتين والولايات الجنوبية بالبرازيل، إذ أثر الجفاف على إنتاجية الفدان من المحصول لينتج أقل من طاقته بكثير خلال الربع الأول من عام 2022، وبالتالي نقص المعروض العالمي من الزيوت النباتية والأعلاف.

توقعات بانكماش إنتاج باراجواي من الصويا بنسبة 60%

وأضافت المذكرة البحثية في توقعاتها، أنَّ إنتاج باراجواي من فول الصويا للعام التسويقي الحالي 2021/ 2022 «سبتمبر- أغسطس»، لن يتعدى 4 إلى 4,5 مليون طن متري، مقارنة بـ9,9 مليون طن تم إنتاجها العام الماضي.

صادرات باراجواي من فول الصويا تنخفض 85%

ولفتت المذكرة، إلى أنَّ صادرات باراجواي من فول الصويا ستتراجع إلى مليون طن متري لهذا العام، بانخفاض 85% عن العام الماضي.

كما أشارت إلى المخاوف بشأن نقص إمدادات حبوب فول الصويا لمعاصر الزيت بدول أمريكا اللاتينية، خاصةً الأرجنتين، إذ ضغطت على الأسعار المحلية للمحصول بشكل كبير، لترتفع بنسبة تزيد عن 45% على مدار العام.

ووفقًا لتوقعات جلوبال بلاتس، فإنَّ أسعار زيت فول الصويا الأرجنتيني لفبراير، والتسليم في مارس المقبل، وصل إلى 1,521.4 دولار للطن المتري، بزيادة 45.5% على أساس سنوي.

زيادة 47% لزيوت فول الصويا البرازيلية

فيما توقعت وصول سعر زيت فول الصويا البرازيلي عند التسليم لنفس الفترة، إلى 1,528.03 دولار للطن المتري، بزيادة 47% على أساس سنوي.

تعتمد معاصر الزيت الأرجنتينية في إمداداتها من فول الصويا الخام، على شريكها التجاري «باراجواي» والتي عصف الجفاف بمحصولها لهذا الموسم، بشكل كبير خلال الأربعة أشهر الأولى من العام.

وأفادت المذكرة البحثية، بأنَّه مع استمرار موسم الجفاف على باراجواي، فقد تستمر معاناة معاصر الزيوت في الأرجنتين تحت ضغط نقص إمدادات فول الصويا، حتى نهاية الربع الأول من 2022، مع توقعات بانكماش إنتاجية باراجواي من فول الصويا بحوالي 60% للعام الزراعي الحالي.

كما أشارت إلى تميز محاصيل فول الصويا لباراجواي بجانب أسعارها التنافسية، بالبذور الزيتية الجيدة واحتوائها على نسب مرتفعة من البروتين الأساسي لتصنيع الأعلاف الحيوانية، ما يجعلها الإمدادات الأفضل لمعاصر الزيوت والتجار بالأرجنتين.

أبريل.. موعد موسم حصاد فول الصويا بالأرجنتين

يبدأ موسم حصاد فول الصويا السنوي بالأرجنتين في أبريل، فيما يستهلك قطاع معاصر الزيوت، أحد أكبر القطاعات في العالم، أغلب إمدادات المحصول الخام.

ووفقًا للمذكرة، فإنَّ إنتاجية باراجواي من فول الصويا، تزيد عن 10 مليون طن متري سنويًا، يخصص منها 6,5 ملايين طن للتصدير، حيث تساهم بنحو 75% من الشحنات العالمية للمحصول.

ولفتت إلى تسجيل المطاحن ومعاصر الزيوت في باراجواي، أدنى معدل استخدام منذ عام 2013، لتعمل بنسبة 62% فقط من طاقتها التشغيلية منذ فبراير الجاري، مضيفة أنَّ «الوضع مخيف حيث تبحث المعاصر المحلية تبحث عن الفول الأرجنتيني، وهو أمر غير مسبوق».