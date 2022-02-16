حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 16-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج الأسد من مواليد 23 يوليو حتى 22 أغسطس، وهو برج ناري وأشهر مواليد برج الأسد الممثل أحمد عز والمطرب رامي عياش والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، والممثل فريد شوقي والمطرب تامر حسني الذي ولد في السادس عشر من أغسطس.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

التسرع قد يجعلك تخسر الكثير في حياتك المهنية اليوم، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك وتطالب بها ولكن بشكل هادئ ولطيف بعيدا عن المشاحنات حيث أن القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا، مما يعنى ذلك أن أي نقاش حاد قد يصل للتطاول وقد يتسبب في خسارة عملك وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

عليك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب حيث إن اليوم القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفز وقد تتسبب العصبية في خسارة علاقتك مع شريك حياتك أو من تحب.

في حال حدوث مشاحنات يجب أن تكون أكثر هدوء في ردك حتى تستمر علاقتك بمن تحبهم وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الأسد

ويتسم مولود برج الأسد بالإبداع والعاطفة الكبيرة فهو حساس بدرجة كبيرة تجاه كل ما يدور حوله، ويمتلك مولود برج الأسد شخصية قوية وواضحة فهو يحب أن يقود من حوله ويحقق كل ما يريد على حساب أي أحد آخر، كما أنه يعتمد على قدر عالٍ من المسئولية وأهم صفاته قوة الشخصية والقدرة على القيادة.

كما أنه يتسم بالطموح الكبير لكي يحقق أفضل ما يريد في العمل ويحب أن يدلل نفسه فهو قادر على إدارة الأمور واتخاذ القرارات بسرعة كبيرة، ولديه قدرة كبيرة على التنظيم، وأيضا يتسم مولود برج الأسد بالرومانسية الكبيرة فهو لا يستطيع أن يعيش دون حب.

وأبرز عيوب مولود برج الأسد أنه عنيد فهو يتشبث برأيه ما يجعله غير راغب في سماع وجهات النظر الأخرى، وهو أناني لدرجة أنه يعطي الأهمية لنفسه أولا مهما كانت الظروف كما أنه شديد الغيرة على كل من يحبه لدرجة تجعل شريك الحياة يشعر بالضيق منه.