حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 15-02-2022 مهنيا وعاطفيا

الإبداع والقدرة على إيجاد حلول خارج نطاق المألوف، والقيادة من أهم ما يميز مواليد برج السرطان، مما يجعلهم محبوبين للغاية في نطاق العمل، فهم قادرون على كسب ثقة الآخرين، لكن لأنه من الأبراج النارية فهو من الشخصيات العصبية والمنفعلة طوال الوقت، كما أنه لا يمكنه الفصل بين العمل والحياة الشخصية في كثير من الأحيان، مما يجعله يعاني من تقلبات عاطفية كبيرة.

صفات مواليد برج الأسد

يتمتع مواليد برج الأسد بالحاسة السادسة التي تجعله يشعر بالخطر أو معرفة بواطن الأمور واتخاذ الإجراء المناسب، كما أنه معروف بالسخاء والكرم الشديد الذي يعتقد معه البعض أنه حماقة، ومع ذلك فهو يفضل الحياة في رفاهية، كما أنه يسعى دائمًا لحماية المقربين منه، بسبب قدرته الكبيرة على المواجهة واللسان اللاذع القادر على ردع أي شخص يفكر في إيذاء الدائرة المحيطة لأصحاب هذا البرج.

وللمتابعين والمهتمين، يستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات الفلك لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

ترى خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن على المستوى المهني لمواليد برج الأسد يكون الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويساعدك أن تفتن الآخرين بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي، فأن وجود القمر اليوم في برجك يعدك بيوم رائع ومزاجك الحلو يخلب قلوب من حولك.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير العالم الذين ينتمون لبرج الأسد، الكاتب الصحفي لويس جريس، الكاتب الصحفي فرج فودة، الفنانة التركية مريم أوزرلي، الفنانة الهندية كاجول، المغني الراحل طلال مداح، الفنانة الراحلة هدي سلطان، الفنان فريد شوقي، مديحة كامل، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الفنان إبراهيم نصر، حسن شاكوش، رامي عياش، مايا نصري، الفنانة شيماء سيف، منة شلبي، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة هدى حسين.