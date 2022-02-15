مستثمرو السياحة: فنادق شرم الشيخ بدأت التحول للعمل بالطاقة الشمسية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن فنادق شرم الشيخ باتت مستعدة للعمل بالطاقة النظيفة التى تراعى المعايير البيئية والمناخية وذلك فى إطار خطة الحكومة لتحويل كافة فنادق المدينة لمنشآت صديقة للبيئة بحلول سبتمبر المقبل.

ولفت «عبد اللطيف» إلى أن غالبية فنادق شرم الشيخ بدأت إجراءات التحول حاليا لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤجل التحول بشكل سريع، مثل عدم وجود محطات لتوليد الطاقة الشمسية بالقدر الكافى بجنوب سيناء بشكل عام وفي شرم الشيخ بشكل خاص.

تركيب محطات الطاقة الشمية بالأماكن الفضاء بالفنادق

وأضاف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء لـ«الوطن» إن وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء طالبت كافة المنشآت الفندقية بالمدينة بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بالأماكن الخالية بالفنادق أو فوق أسطحها، لافتا إلى أن هذا الطلب يواجه صعوبات عديدة لتنفيذه، أهمها أن هناك العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة لا يوجد بها أرض فضاء لإنشاء تلك المحطات، فضلا عن أن أسطح غالبية الفنادق تتواجد بها أجهزة التكييف والتدفئة الخاصة بالغرف.

وأشار «عبد اللطيف» إلى أن نقص السيولة لدى الفنادق يقف عائقا أمام المنشآت الفندقية لاقامة تلك المحطات حتى لو تم تمويلها من البنوك في ظل تراكم المديونيات على العديد من المستثمرين خلال السنوات الـ 3 الماضية بسبب جائحة كورونا، وتابع قائلا إن الفنادق مدينة للبنوك بمبالغ كبيرة ومن الصعب عليها التقدم بطلبات أخرى للإقتراض من جديد فى ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ حاليا.

مقترحات لتسهيل الاعتماد على الطاقة الشمسية

وإقترح عضو جمعية مستثمرو السياحة، قيام الحكومة بإنشاء عدد من المحطات الشمسية بالأماكن التابعة لها بشرم الشيخ، على أن تقوم الفنادق بشرائها منها وفقا للسعر الذى يتم تحديده، موضحا أن نسبة الكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية لن تزيد بأى حال عن 40% من الطاقة التى تستخدمها الفنادق حاليا.

يشار إلى أن عدد فنادق شرم الشيخ التى تقدمت بطلبات إلى غرفة المنشآت الفندقية للتحول لمنشآت صديقة للبيئة منذ أول فبراير الجاري وحتى اليوم بلغت نحو 44 فندقا .