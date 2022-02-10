مستثمرو السياحة: يجب إطلاق حملة ترويجية لجذب الزوار العرب

دعت جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى ضرورة البدء في تجهيز برامج سياحية من الآن، لجذب السائح العربي، لزيارة مصر خلال الموسم الصيفي المقبل.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو الجمعية إن السياحة العربية مهمة جدًا لمصر، وتقدر بنحو 30% من إجمالي الحركة التي تستقبلها مصر سنويًا، فضلًا عن أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، ويكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام الواحد.

متوسط إنفاق السائح العربي 150 دولارًا في اليوم

أضاف جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» أن متوسط إنفاق السائح العربي اليومي خلال زيارته لمصر يبلغ نحو 150 دولارًا، وهو رقم جيد للغاية إذا قورن بإنفاق السائح الأوربي أو الأمريكي الذي يزور مصر، لافتًا إلى أن فترة إقامة السائح العربي بالمدن السياحية المصرية تصل إلى نحو أسبوعين، موضحًا أن غالبية السياح العرب القادمين لمصر يأتون مع عائلاتهم، ما يجعل هناك تنوعًا في المدن السياحية التي يزورها ما بين مدن أثرية و شاطئية.

حملات ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أشار إلى ضرورة إطلاق حملة تسويقية غير تقليدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تنفذها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، فضلًا عن تقديم الفنادق المصرية وشركات السياحة عروضًا تحفيزية لجذب السائح العربي لزيارة مصر خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل.

وكان محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن دول الخليج العربي كانت الأكثر عربيًا في إرسال السياح لمصر خلال العام الماضي، موضحًا أن السياح السعوديين احتلوا المركز الأول عربيا في التواجد بمصر خلال 2021، تلاهم السياح الإماراتيون ثم الكويتيون والبحرينيون والعراقيون والأردنيون واليمنيون مع وجود أعداد جيدة من السياح الليبيين، لافتًا إلى أن القاهرة تصدرت المدن السياحية المصرية في جذب السياح العرب تلاها الساحل الشمالي ثم شرم الشيخ والغردقة.