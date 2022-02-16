ضمن مسار آل البيت.. خطة تطوير شارع الأشراف ليكون على غرار المعز

يحظى مسار مزارات آل البيت بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة باهتمام كبير من جانب الدولة، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، ومن تلك المواقع التي تحظى بأعمال تطوير شارع الاشراف بنطاق حي الخليفة بالقاهرة وفق تقرير محافظة القاهرة حيث جار تطويره وتحويله إلى مزار سياحى على غرار شارع المعز بالقاهرة.

ويتم تنفيذ المشروع ورفع كفاءة وتطوير مسار آل البيت ويبلغ طوله 2كيلو متر تقريبا وهو عبارة عن مسار يضم عدة مواقع منها مسجد السيدة زينب وضريح سلار وسنجر،مسجد أحمد بن طولون، متحف جاير اندرسون،بيت ساكنه باشا،مسجد السيدة سكينة،ضريح محمد الأنور، قبة شجرة الدر، قبة عاتكة والجعفرى،مسجد السيدة رقية،قبة فاطمة خاتون، قبة الأشرف خليل، حديقة متنزه الخليفة، وصولا إلى مسجد السيدة نفيسة،ويضم عدة شوارع مثل شارع بورسعيد وشارع عبد المجيد اللبان وشارع الاشراف وشارع الخليفة.

مشروعات التطوير

ومن أهم مشروعات التطوير وفق تقرير محافظة القاهرة بمسار مزارات آل البيت ،ساحة السد، ميدان السيدة زينب، ساحة بورسعيد، تطوير شارع عبد المجيد اللبان، مسجد السيدة رقية، مشروع الصرف الصحى بشارع الأشراف، تخفيض مستوى منسوب الصرف فى قبة فاطمة خاتون وقبة الأشراف، مشروع إنشاء متنزه الخليفة، الارتقاء بشارع الاشراف ورفع كفاءته أسوة بشارع المعز ،وتطوير مسجد السيدة عائشة.

المحاور الرئيسية للمشروع

ومن المحاور الرئيسية لتطوير شارع الأشراف، تطوير الفراغات العامة، رفع كفاءة البنية التحتية، رفع الكفاءة العمرانية والمبانى التراثية، رفع كفاءة محاورالحركة، الترويج والتنشيط للأنشطة السياحية، ومن مشروعات التطوير بمزارات مسار آل البيت تطوير شارع السد بحى السيدة زينب بهدف تطوير وتنظيم منطقة السوق بالخلفية للمسجد واستبدال منطقة السيارات بساحة متعددة النشاط، وتحديد طريق السيارات وعمل مواقف لها وتطوير أرصفة المشاة والتشجير، وتطوير ساحة بورسعيد.

وتشهد أعمال التطوير العمل على معالجة ارضيات الشوارع والأرصفة من البازلت الأسود والبيج،وأعمدة الإنارة تكون ديكورية من الحديد المشغول كما يمكن إضافة كشافات إنارة على الحوائط والأرضيات،فضلا عن معالجة الواجهات بتشطبيبها بخامات مماثلة للمبانى التراثية وعمل أبواب والشبابيك الخشبية وإضافة المشربيات وأوتاد خشبية ومظلات.

إحياء المناطق التاريخية

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انه جار تطوير شارع الأشراف ليتماشى مع خطة تطوير القاهرة التاريخية ومسار آل البيت، مؤكدة لـ«الوطن» أنه يتم دراسة تحويل شارع الأشراف للمشاة فقط أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع ضمن خطة إحياء المناطق التاريخية والأثرية وابراز قيمتها وجعلها مزارات سياحية وإزالة أى مخالفات أوتشوهات أومشكلات عانت منها المنطقة فى فترات سابقة

وأشارت إلى أنه تم التوجيه بدراسة تحويل المحلات بمتنزه الخليفة التراثى إلى عربات متحركة بتصميم موحد يتماشى مع الطابع تراثى.