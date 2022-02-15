رئيس «نظافة القاهرة»: مصر مش فقيرة وأبرز مثال نوعية مخلفات السكان

كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، أنه تم رفع أكثر من 12.3 مليون طن تراكمات من داخل أحياء محافظة القاهرة خلال 11 شهرا، وبلغت كمية المخلفات التي تم رفعها في إقليم القاهرة الكبرى نحو 20 مليون طن بنسبة 46% من الإجمالي على مستوى الجمهورية، ثم يأتي إقليم الدلتا بـ 11.5 مليون طن بنسبة 26.3%، وبعده الصعيد بكمية بلغت 6.3 مليون طن بنسبة 14.3%، ثم إقليم الإسكندرية بـ 3.8 مليون طن.

وقال اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن كمية المخلفات التي يتم جمعها يوميا من سكان القاهرة كبيرة، بخلاف التراكمات التاريخية التي يتم التعامل معها، مضيفا: «يوجد بمحافظة القاهرة نحو 2 مليون وحدة سكنية ومخرجات كل شقة لا تقل عن 5 كيلو جرام قمامة، علاوة على وجود أكثر من مليون محل مرخص».

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«مصر مش فقيرة»

ذكر «الشرشابي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»: «مصر مش فقيرة وأبرز دليل على ذلك نوعية المخلفات والمخرجات الموجودة، ومنها بقايا أكل وخضروات وحفاضات و«كانز» وزجاجات مياه معدنية»، موضحا أنه عقد اجتماعا مع مسؤولي الجمع السكني بالمنطقة الجنوبية والشمالية ورؤساء الأفرع، لمناقشة طريقة عمل المتعهدين كلا في مربعه، وكيفية السيطرة على مخرجات المربع السكني والعدد المطلوب لعملية الجمع السكني من العاملين لديهم.

وشدد على المتعهدين أن يتم الجمع السكني بالمنطقة دون الفرز نهائيا في المربع ووضع المخرجات في حاويات وسيارات الهيئة، إذ أنه من غير المسموح وجود أكوام قمامة بالشوارع والمربعات، وإلا سوف يتم فسخ العقد المبرم بين الهيئة وبينهم، مؤكدا على أن عملية الجمع السكني السبيل الوحيد لإنجاح منظومة النظافة الجديدة التي تتم ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في نظافة القاهرة.

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وطلب من مسؤولي النظافة، مناقشة طريقة وخطط عمل كل مربع من المربعات بالمنطقتين الشماليه والجنوبية، بداية من الأسبوع المقبل، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والشراكة الحقيقية لإنجاح منظومة النظافة الجديدة.

توعية الصغار بأهمية النظافة

من ناحية أخرى، تواصل هيئة النظافة بـ القاهرة، التعاون مع مكتبات مصر العامة بمختلف الأماكن والمدارس لمواجهة أزمة القمامة وبث السلوكيات الإيجابية في نفوس الصغار والكبار، إذ عقدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، ندوة توعية لرواد مكتبة الزيتون، بهدف غرس ثقافة الحفاظ على البيئة في نفوس طلاب المدارس وأولياء الأمور، ومن ثمّ تحقيق الهدف الرئيسي من منظومة النظافة الجديدة.

وأشارت هيئة النظافة إلى تقسيم أعمالها إلى 3 محاور وهي: الجمع السكني من الوحدات السكنية، وجمع المخلفات من الشوارع، وجمع المخلفات الطبية ونقلها إلى المقالب العمومية، ثم التعامل معها ودفنها صحيا وبطريقة آمنة، وأيضا التجميل وما تقوم به الهيئة من زيادة للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، لتكون متنفس للأهالي على مستوى المناطق الأربعة، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وتغيير الإضاءات والصيانة الدورية للأعمدة، فضلا عن رفع مخلفات الردتش والبناء والمخلفات التاريخية، مثل ما تم رفعه من سور مجرى العيون، ومنطقة زينهم ومنشأة ناصر وغيرها.