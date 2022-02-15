إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمدينة بدر

شهد الطريق الإقليمي بمدينة بدر، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي بمدينة بدر، قبل بوابات السويس، ووجود مصابين.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وأوناش المرور، وتبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 6 أشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى بدر لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.