«حياة كريمة»: البدء في تنفيذ مشروعات خدمية داخل 81 قرية بالمنوفية

قال محمد ربيع، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، إنه وقع الاختيار على مركز أشمون بواقع 54 قرية، ومركز الشهداء 27 قرية، في محافظة المنوفية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، موضحًا أنه جرى بدء عمل المشروعات الخدمية داخل 81 قرية، وجرى وصول نسبة نجاح هذه المشروعات إلى أكثر من 65%، مشيرًا إلى أن المجمع الخدمي، من أهم المشروعات التي جرى القيام بها.

تنفيذ 20 مجمعا خدميا و20 وحدة محلية داخل محافظة المنوفية

أوضح «ربيع»، خلال حوارة على قناة «dmc»، أنه جرى تنفيذ 20 مجمعا خدميا، و20 وحدة محلية داخل محافظة المنوفية ويضم مجموعة من الخدمات، الهدف منها تيسير الخدمة للمواطن، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي ذات الشباك الواحد، والسجل المدني والشهر العقاري مكتب البريد المطور والتموين والوحدة المحلية والمجلس المحلي داخل المجمع الخدمي، وأيضا المجمع الزراعي، الذي يضم الجمعية الزراعية ومركز تجميع الألبان.

تأهيل جميع منشآت القطاع الطبي داخل محافظة المنوفية

أضاف منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، أنه من المتوقع، دخول جميع منشآت القطاع الطبي داخل محافظة المنوفية، لتكون مطابقة للمواصفات العالمية للتأمين الصحي الشامل خلال مبادرة حياة كريمة، بجانب تطوير قطاع الشباب والرياضة، ورفع كفاءته، لتصبح جميع القرى متوفر بها مركز شباب ورياضة، يضم ملعب يمارس فيه الشباب الرياضة بمختلف أنواعها.

رصف الطرق وتطوير المدارس

وأشار إلى أنه جرى تطوير 87 مدرسة، وإنشاء وإحلال وتجديد 42 مدرسة داخل مركز الشهداء وأشمون بالمنوفية، بجانب قطاع البنية التحتية، الذي جرى العمل عليها داخل 6 محاور، هي الصرف الصحي، قطاع المياه، الغاز الطبيعي، وقطاعي الاتصالات والكهرباء، مشيرا إلى رصف الطرق وتوصيل القرى والمراكز، ببعضها داخل 81 قرية.