5 قوافل طبية تنطلق اليوم بقرى «حياة كريمة».. الكشف والعلاج مجانا

تطلق وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، 5 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى أنَّ القوافل الطبية يكون الكشف والعلاج بها مجانا، في 12 تخصصاً من بينها «النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، إذا تسعى المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في مناحي الحياة كافة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

تنتشر القوافل الطبية ضمن حياة كريمة، بالمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر التواجد في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 10 حتى 20 فبراير الجاري، بحسب وزارة الصحة والسكان، وتتواجد القوافل اليوم بالمناطق التالية:

أماكن تواجد قوافل حياة كريمة

ـ مناطق الشيخ الشاذلي، أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.

ـ «طنان» مركز قليوب محافظة القليوبية.

ـ «المركزية» مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

ـ «أم القصور» مركز منفلوط محافظة أسيوط.

ـ «القبابات» حي أطفيح محافظة الجيزة.

ونوهت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إلى أنَّ الكشف والعلاج يتم بشكل مجاني، ضمن القوافل تلك، مشيرة إلى أنَّه في حالة الحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية، تحول الحالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

التخصصات الطبية بقوافل حياة كريمة المجانية

وأضافت وزارة الصحة أنَّ القوافل الطبية تضم 12 تخصصًا للكشف على المواطنين، تنوعت بين «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، ّا تستمر خلال يومي 15 و16 فبراير.