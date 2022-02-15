لجنة «حياة كريمة» تواصل جلسات الاستماع لمطالب سكان قرية الشطب بأسوان

واصل فريق عمل «لجنة حياة كريمة» في محافظة أسوان، جلسات الاستماع لمطالب واحتياجات أهالي قرى مركز دراو، بعقد جلسة استماع مع أهالي قرية الشطب، وتشمل 9 قرى فرعية ونجوع تضم نحو 40 ألف نسمة.

وقال المهندس ناجح مصطفى رئيس اللجنة، إن جلسات الاستماع تهدف إلى رصد كل المطالب والاحتياجات الجماهيرية وإدراجها ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة»، للعمل على رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية والمجتمعية لأهالينا بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

مطالب سكان قرية الشطب من «حياة كريمة»

وأوضح «مصطفى» أن الجلسة شارك فيها عدد من العمد والمشايخ من أعضاء لجنة التنمية المتكاملة للقرية، بالإضافة إلى لفيف من المسؤولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه خلال الجلسة جرى مناقشة واستعراض مختلف المطالب والاحتياجات التي تركزت في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات البنية الأساسية، والكهرباء، والتعليم، والثقافة، والإسكان، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجالات البريد والاتصالات، والإسعاف، والمطافئ، فضلاً عن مجالات تشغيل الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسر الأولى بالرعاية.