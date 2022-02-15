نواب يشيدون بجهود «حياة كريمة»: مشروع القرن ويقضي على العشوائيات

سلط التقرير الحكومي المقدم إلى مجلسي النواب والشيوخ من قبل رئاسة مجلس الوزراء، الضوء على انجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المجالات كافة، حيث حطمت المبادرة الأرقام القياسية في الإنجازات، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرا، وتوفير حياة كريمة، لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية، للتخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، لرفع مستوى معيشة المواطنين بالقرى الفقيرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم، , وأعد التقرير عن العمل خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021.

درويش: حياة كريمة حدث تطويري غير مسبوق في تاريخ مصر

وقال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، في حديثه لـ "الوطن" إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حدث تطويري غير مسبوق في تاريخ مصر، يولي إهتمام كبير، بقرى الريف المصري، في المحافظات المدرجة ضمن المبادرة، مشيداً بجهود وزارتي الاسكان، والتضامن الإجتماعي، بالعمل على أكمل وجه، إذ تتبنى تلك الوزارات الجانب الأكبر من المبادرة، من بينها توصيل الصرف الصحي، والمياه، رفع وتطوير كفاءة المنازل، توصيل الغاز، القوافل الطبية المجانية.

كما أشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية تجاة "حياة كريمة"، والتي جاءت لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير "حياة كريمة" لهم، في كافة مناحي الحياة اليومية، بعد أن عانت لسنوات نتيجة غياب الرؤية.

الشبراوي: حياة كريمة تدعو للفخر وقضت على العشوائيات

ومن جانبه قال النائب، أشرف الشبراوي أبو العلا عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بـ مجلس النواب أن ما تشهده الدولة من مشروعات عملاقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مشروعات قومية وإجتماعية، وخاصة في مجال الإسكان يدعو للفخر، فهي محور نهضة، حيث ساهمت في القضاء على ظاهرة العشوائيات، والحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وتوقير الرعاية الطبية للفئات الأولةى بالرعاية وخاصة في المناطق النائية، والتي تعاني من فقر في الإمكانيات.

مضيفاً أن المبادرة ساهمت في تغير ملامح وجه الريف المصري، بما يعيد تشكيل المجتمع المصري من جديد، محدثة طفرة كبيرة في تطويرالريف المصري، وضمان حياة كريمة، لأبناءه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ساهمت بشكل واضح في معالجة، إرثا كبيرا من الإهمال والتهميش لقرى مصر.

ويذكر أن تقرير الحكومة المقدم إلى مجلسي النواب والشيوخ، تحت عنوان "مصر تنطلق" تضمن الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي دشنها رئيس الجمهورية، لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً، إذا سلط التقرير الضوء على المشروعات التي نجحت المبادرة الرئاسية في الانتهاء منها، حتى المرحلة الراهنة، في تحسين مؤشر جودة الحياة المرتبط بإتاحة الخدمات الأساسية، بحوالي 33 نقطة مئوية.

بالأرقام انجازات حياة كريمة بكافة المجالات

ووفقا للتقرير المقدم من الحكومة، انتهت مبادرة "حياة كريمة" 51 وحدة صحية خضع بعضها للتطوير فقط، كما أطلقت 258 قافلة طبية بالمناطق النائية، إجراء 1352 عملية جراحية، أما في الجانب التعليمي، فتمكنت المبادرة الانتهاء من 127 مدرسة تضم 2311 فصلا دراسيا، خضع بعضها للتطوير ورفع الكفاءة، وذلك بـ10 محافظات ضمن المحافظات المدرجة بها، وكذا تطوير 8 حضانات ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و1675 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية.

كما أشار "مصر تنطلق" إلى دور الفعال والجهد المبذول من قبل المبادرة الرئاسية، في اتاحة ما يقرب من 123 ألف فرصة عمل، من خلال ضخ قروض بلغت ما يقرب من 844 مليون جنيه، فضلا عن رفع الكفاءة لـ 11.6 ألف منزل، 9 وحدات بيطرية منها الجديد ومنها ما خضع للتطوير، فضلا عن رصف 170 كم من الطرق، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسي، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية، علاوة على إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية.