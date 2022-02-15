إطلاق الحلقة الأخيرة من «roam Egypt» في الأقصر وإسنا

تعرض نهاية الشهر الجاري، الحلقة الأخيرة من الموسم الأول ببرنامج «roam Egypt»، الذي يقدمه المخرج رؤوف السيد والرحَّالة المصري تيمور عثمان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة السياحة؛ بهدف تنشيط السياحة بطريقة مبتكرة عن طريق زيارة المعالم السياحية في كل المحافظات المصرية والتعريف بها بطريقة جديدة.

معلومات عن برنامج roam egypt

وانطلق برنامج roam egypt، في مطلع أغسطس الماضي وحقق نجاحا كبيرا، ومن المقرر أن تكون الحلقة الأخيرة في الأقصر وإسنا، بينما يواصل الموسم الثاني، الذي سيعرض عقب شهر رمضان المقبل، تسليط الضوء على المعالم المهمة، في أسوان وسيوة وطريق الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وأماكن السياحة العلاجية، ومعالم أثرية فرعونية وإسلامية وقبطية، وكذلك مناطق ساحلية ورياضات بحرية.

فكرة البرنامج

فكرة البرنامج جاءت بعد اجتماع تيمور عثمان، وهو مصور ورحَّالة مصري وصاحب الهاشتاج الشهير «Thisisegypt»، والمنتج الفني والمخرج الشهير رؤوف السيد، على حب مصر، وخصوصا الأماكن التي لا تنال شهرة واسعة، وكذلك الأماكن التي يذهب إليها البعض لكن لا يعرفون خباياها أو معلومات حقيقية عنها، إذ يهدف البرنامج إلى اكتشاف المكان بشكل لم تره من قبل من خلال تجربة واقعية تفيد الجميع وخصوصًا محبي وعشاق السفر.