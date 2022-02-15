انطلاق برامج تدريب معلمي الأزهر بمكتبة مصر العامة في محافظة مطروح

أعلن الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، منذ قليل، انطلاق فعاليات البرامج التدريبية لمعلمات رياض الأطفال وأخصائيي المكتبات، التابعين للمعاهد الأزهرية، بقاعات المحاضرات في مكتبة مصر العامة، التي يشرف عليها التوجيه العام بمديرية التربية والتعليم، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمنطقة الأزهرية والمكتبة العامة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تدريب معلمي الأزهر بالتعاون مع التربية والتعليم

وتابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور خالد الجابري مدير عام المكتبات بالأزهر الشريف، وأسامة المرسي مدير عام مكتبة مصر العامة، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي المعاهد الأزهرية بالتعاون مع التربية والتعليم بمطروح.

ورش عمل وتدريب على «برايل»

وقال وكيل تعليم مطروح، خلال تفقدة البرامج التدريبية الخاصة بالمعلمين، إن آليات التعاون الحالية بين المؤسستين التربويتين تشمل تدريب معلمي التربية الخاصة بالأزهر، على آلة برايل الكاتبة «بيركينز» وتنظيم ورش عمل تنمية مهنية لأخصائيي المكتبات ومعلمات رياض الأطفال بالأزهر الشريف، التي تجرى فعالياتها خلال إجازة منتصف العام الدراسي، في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين من أجل اكتساب المهارات وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه جرى الاتفاق مع مدير المنطقة الأزهرية، على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بينهما من أجل تحقيق منظومة تربوية تنافسية متميزة.

تفعيل منظومة التوعية الدينية بالمدارس

ولفت وكيل تعليم مطروح، إلى أنه سيجري تفعيل منظومة التوعية الدينية بالمدارس مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني تحت إشراف رجال الوعظ الديني بالمنطقة الأزهرية لترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس أبنائنا الطلاب في سبيل إعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي.