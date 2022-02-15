«هاني ضاحي» بالدقهلية: نقابة المهندسين شريك قوي في مشروعات الدولة

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب عام مهندسي مصر، أن نقابة المهندسين استشاري للدولة، وتسهم بشكل قوي في تنفيذ مشروعاتها وخطتها، وذلك في إطار استعراضه ما جرى تنفيذه من مجلس نقابة المهندسين، منذ توليه المسؤلية في عام 2018، وحتى العام الجاري 2022.

«ضاحي»: نساعد في تطوير العشوائيات

وقال «ضاحي» إن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين يبلغ 830 ألف مهندس، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين تشارك في الدور القوي للدولة في تطوير العشوائيات، وإنهاء ملفات التصالح، وجرى التواصل مع وزير التنمية المحلية لصرف مستحقات المهندسين، الذين شاركوا في لجان التصالح.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نقيب المهندسين مع عدد كبير من مهندسي الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والمهندس رضا الشافعي، نقيب المهندسين بالدقهلية، والمهندس حسن عبد العليم، أمين عام نقابة المهندسين.

نقيب المهندسين: نعمل على تطوير صندوق المعاشات

وأكد نقيب المهندسين، في كلمته أمام اللقاء، أن أعضاء مجلس النقابة الحاليين لا يستخدمون أي موارد أو ممتلكات خاصة للنقابة، وأضاف: «عملنا علي تطوير موارد صندوق المعاشات، ليصبح به فائض 620 مليون جنيه».

وتابع أنه فيما يتعلق بملف الإسكان «استطعنا توفير المعاشات لـ165 ألف مهندس، ونجحنا في زيادة المعاشات 35%،؜ واستطعنا تصحيح مسار تعاقدات الرعاية الصحية لتصل إلى 30 ألف جنيه مساهمة للمهندس».

وبالنسبة لاستثمارات النقابة، قال: «نجحنا في زيادة استثمارات النقابة وتنمية الموارد، وعملنا مع النقابات الفرعية على تحقيق ذلك، ونعمل خلال المرحلة القادمة على تحسين دخل شباب المهندسين، كونهم يمثلون 50% من أعضاء الجمعية العمومية».

أضاف: «نعمل على توفير فرص عمل لهم، وتوفير الخدمات النقابية، وعقدنا بروتوكول تعاون لمنح 1000 فرصة تدريب لشباب المهندسين لتأهيلهم وحصولهم علي دورات، وعقدنا بروتوكولات تعاون مع جامعات دولية، لمنح شهادات للمهندسين، تساعدهم على التأهيل لسوق العمل، كما تقدمت هيئة الطاقة النووية بطلب للنقابة، لتعيين عدد من المهندسين بعدة تخصصات، ونعمل حالياً على تعيينهم».