188 طالبا بالأزهر يزورون مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تقريرًا من منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول زيارة عدد من طلاب جامعة الأزهر لمقر المدينة ببرج العرب، وذلك في إطار فعاليات الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية الذي تنظمه جامعة الأزهر.

تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي

وأكدت منى عبداللطيف، أن مدينة الأبحاث العلمية، فتحت أبوابها لطلاب جامعة الأزهر ضمن فعاليات الملتقى الذي تنظمه الجامعة تحت عنوان «طلاب من أجل مصر»، الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2022، في ظل توجهات الدولة نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وربط الجامعات بالمراكز البحثية؛ لرفع قدرات الطلبة وتشجيعهم على البحث العلمي، وسعي المدينة لتحقيق محاور الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأشار التقرير إلى أن عدد الطلاب المشاركين بزيارة المدينة بلغ 188 طالبًا من جميع كليات فروع جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، مضيفًا أن زيارة المدينة كانت من ضمن فعاليات الملتقى؛ لكونها أحد الصروح العلمية في محافظة الإسكندرية؛ لرفع وزيادة الوعي والانتماء الوطني للطلاب.

وخلال فعاليات الزيارة، تم عرض فيلم تسجيلي عن نشاط المدينة ومعاهدها البحثية، كما تم توزيع الطلاب لمجموعات حسب التخصص على المعامل البحثية بالمدينة؛ للتعرف على الأنشطة البحثية الجارية من خلال أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

تأهيل جيل جديد من شباب الباحثين

وأضاف التقرير، أن المدينة تسعى للمساهمة بشكل فعال وعملي في تنمية مهارات الطلاب؛ لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل المحلي والدولي؛ لإعداد وتأهيل جيل جديد من شباب الباحثين المتميزين القادرين على قيادة مسيرة العلم والبحث والتنمية وحل مشكلات المجتمع.

جدير بالذكر أن طلاب جامعة الأزهر بالكليات العملية شاركوا في المدارس الصيفية والشتوية «On Line» التي تقدمها مدينة الأبحاث العلمية كل عام، إلى جانب حضور بعض الطلاب للتدريب بمعاهد المدينة المختلفة، وأشاد الطلاب بقيمة الفرصة التي حصلوا عليها من خلال الخدمات العلمية والخبرات التي قدمتها لهم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.