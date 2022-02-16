اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج بنسبة نجاح 71%

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الأول من الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021- 2022.

نتيجة الشهادة الإعدادية

بلغت نسبة النجاح في نتيجة الإعدادية بمحافظة سوهاج حوالي 71%، وأصبح الآن يمكن للطلاب البحث لمطالعة النتيجة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه يمكن للطلاب البحث برقم الجلوس للحصول على نتيجة الإعدادية.

نتيجة الإعدادية بسوهاج

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات في الفصل الأول للشهادة الإعدادية نحو 90 ألفا و844 طالباً وطالبة، حضر منهم 90 ألفا و234 طالباً وطالبة.

وبلغ عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية الحاصلين على 50% فأكثر، 63 ألفا و774 طالباً وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لكل العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجهاً باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مع حث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.