نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في محافظة مطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم في مطروح، منذ قليل، نتيجة الشهاده الإعدادية برقم الجلوس، عقب اعتماد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2021/ 2022، بنسبة نجاح بلغت 77.3%، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نسب النجاح بالشهادة الإعدادية في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس متاحة الآن عقب إعلان النتيجة، موضحاً أن نسب النجاح في الإدارات التعليمية بالمحافظة مختلفة، بلغت النجيلة 91.1%، والعلمين بنسبة 86.8%، وسيوة بنسبة 82%، ومرسى مطروح بنسبة نجاح 81.5%، ومركز السلوم بنسبة نجاح 80.9%، وإدارة البنجر 75.2%، وإدارة براني بنسبة 72.6%، والضبعة بنسبة نجاح 68.1%، وإدارة الحمام بنسبة نجاح 62.5%.

نتيجة الشهاده الإعدادية المهنية في مطروح

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 69.4%، ونتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بنسبة 100%، ولطلاب التربية الفكرية بنسبة 100%.

تهنئة للناجحين في الشهادة الإعدادية بمطروح

وهنأ محافظ مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على نتيجة الشهادة الإعدادية، كما وجه تهنئة لجميع أهالي مطروح ممن لديهم أبناء في الإعدادية هذا العام، معرباً عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، لتحقيق نتائج مشرفة.

دعم المتفوقين والأوائل في مطروح

وأكد «شعيب» على اهتمامه بقطاع التعليم في مطروح، ودعمة لجميع الأوائل والمتفوقين الذين يحصلون على أعلى الدرجات في مختلف المراحل التعليمية، لافتاً إلى أهمية مواصلة التميز للأوائل حتى مرحلة التخرج الجامعي، لينعكس على الحياة العملية في مختلف القطاعات والتخصصات، ليفيدوا أنفسهم وبلدهم في مختلف المجالات، مع اهتمام المحافظة بالأوائل وتنظيم حفل تكريم لهم سنوياً، لرفع الروح المعنوية لهم، والعمل على مواصلة النجاح والعطاء خلال السنوات المقبلة.