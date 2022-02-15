نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022.. انتهاء رصد الدرجات

أكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القليوبية، أنه جار الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، موضحاً أن المديرية كثفت من التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، تمهيداً لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ مباشرة.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 عقدت ورقيا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، ستعلن في شكل درجات في جميع المواد الدراسية، موضحاً أن المديرية قاربت على الانتهاء من التصحيح والرصد تمهيداً لإعلانها، مشيراً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب على مدار أيام عقدها، مؤكداً أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا من خلال التعقيم المستمر للجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

ونوه إلى أن مواد الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، التي تضاف للمجموع، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، والمواد التي لا تضاف للمجموع هي التربية الفنية والتربية الدينية ومادة الكمبيوتر، مؤكداً أن مجموع المواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة فقط.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة والجيزة والإسكندرية

وفي سياق متصل، انتهت مديريات التربية والتعليم في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وأعلنت فتح باب التظلمات الذي يستمر لمدة 15 يوماً وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن قيمة طلب التظلمات 20 جنيها للمادة الواحدة، وحال حصول الطالب على درجات يسترد المبلغ.