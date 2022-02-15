رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بعد اعتمادها رسميا

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية

ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الشرقية

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والدمج 81.83%، حيث تقدم لأداء الامتحان 136817 طالباً وطالبة، حضر منهم 136142 طالباً، ووصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 81.59%، حيث تقدم لأداء الامتحان 134660 طالباً وطالبة، حضر منهم 134115 طالباً وطالبة.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 97.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان 2091 طالباً وطالبة، حضر منهم 1961 طالباً.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالباً وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81%، حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالباً وطالبة.

محافظ الشرقية يهنئ الناجحين

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة.

وقال رمضان عبدالحميد، مدير مديرية التربية والتعليم، إن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022 يوفر النتيجة برقم الجلوس، الذي حصل عليه الطالب من المدرسة، لافتاً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقياً على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.