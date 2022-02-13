بريد الوطن ..تحية لرجال الشرطة وشهدائنا منهم

نزجى عظيم التحية والتقدير والاحترام لرجال الشرطة الأوفياء المخلصين حماة الجبهة الداخلية لمصرنا الحبيبة وشعب مصر العظيم، فإنهم رجال يضحون بأرواحهم الطاهرة النفيسة، وكل يوم يظهر معدنهم الأصيل، وأنهم من أبناء مصر الذين شربوا من ماء نيلها العظيم، وهم لا يألون جهداً فى الحفاظ على سلامة وأمن المصريين، يستجيبون للملهوف، وينقذون كل محتاج أراد الإنقاذ، ولولاهم ما كانت هناك دولة، ويكفى ما شاهدناه فى 25 يناير 2011، وما بعدها التى دمرت مصر، لولا أن أنقذتها ثورة 30 يونيو 2013، فإن كان رجال القوات المسلحة البواسل يحمون الجبهة الخارجية كالأسود، فإن رجال الشرطة لا ينامون من أجل مصر، ويطبقون القانون على الجميع دون استثناء، يقفون فى الشوارع فى الحر والبرد يدلون المارة بوجوه مبتسمة، فلا غرو فى ذلك فإن وزير الداخلية السيد المحترم الخلوق محمود توفيق فى قمة اليقظة والتأهب، ولا يترك شاردة ولا واردة تهم أحد المواطنين إلا استجاب لها، وكل يوم يقع منهم شهداء من أجل مصر، ويضحون بالغالى والنفيس بروح مطمئنة مؤمنة، ولا نستطيع أن نوفيهم حقهم فى ما يبذلونه فإن الله سيتولى عنا مجازاتهم بكل الخير والسعادة، وكل عام وجميع رجال الشرطة الأوفياء بخير وسعادة ومصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسى.

أحمد النمر

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