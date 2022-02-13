بريد الوطن ..وحيدة

إلى حين أن ألقاك أشعر أنى وحيدة

رغم كل الناس التى حولى

لكنى أبحث عنك وعنى

ينتابنى شعور غريب بأنك ليس لى

برغم كل ما بيننا

أليس هذا عجيب وأنك يوماً ستتركنى وتغيب

وتتركنى بلا قلب بلا روح

بلا حبيب ستتركنى

هل يعقل هذا وعنى ماذا وماذا سيتبقى لى

أم أنى ما زلت أهذى

هل أستمر فى الحلم إلى أن تأتى اليقظة

أم أنى أوقظ نفسى قبل أن يبدأ الحلم

وهل أسدل الستار قبل إنهاء المسرحية

لأنى أعلم آخرها أنين

وسأغادر المسرح وقلبى به سكين

فسأرحل أنا قبل أن ترحل أنت

ليكون القرار قرارى

ولتكون أنت مع من تكون

منى حافظ خلف الله

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