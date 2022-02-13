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محمود مسلم

بريد الوطن ..وحيدة

كتب:

الوطن
11:21 م | الأحد 13 فبراير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

إلى حين أن ألقاك أشعر أنى وحيدة

رغم كل الناس التى حولى

لكنى أبحث عنك وعنى

ينتابنى شعور غريب بأنك ليس لى

برغم كل ما بيننا

أليس هذا عجيب وأنك يوماً ستتركنى وتغيب

وتتركنى بلا قلب بلا روح

بلا حبيب ستتركنى

هل يعقل هذا وعنى ماذا وماذا سيتبقى لى

أم أنى ما زلت أهذى

هل أستمر فى الحلم إلى أن تأتى اليقظة

أم أنى أوقظ نفسى قبل أن يبدأ الحلم

وهل أسدل الستار قبل إنهاء المسرحية

لأنى أعلم آخرها أنين

وسأغادر المسرح وقلبى به سكين

فسأرحل أنا قبل أن ترحل أنت

ليكون القرار قرارى

ولتكون أنت مع من تكون

 

                                                                 منى حافظ خلف الله 

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