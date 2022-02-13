بريد الوطن ..وحيدة
كتب:
الوطن
11:21 م | الأحد 13 فبراير 2022
صورة تعبيرية
إلى حين أن ألقاك أشعر أنى وحيدة
رغم كل الناس التى حولى
لكنى أبحث عنك وعنى
ينتابنى شعور غريب بأنك ليس لى
برغم كل ما بيننا
أليس هذا عجيب وأنك يوماً ستتركنى وتغيب
وتتركنى بلا قلب بلا روح
بلا حبيب ستتركنى
هل يعقل هذا وعنى ماذا وماذا سيتبقى لى
أم أنى ما زلت أهذى
هل أستمر فى الحلم إلى أن تأتى اليقظة
أم أنى أوقظ نفسى قبل أن يبدأ الحلم
وهل أسدل الستار قبل إنهاء المسرحية
لأنى أعلم آخرها أنين
وسأغادر المسرح وقلبى به سكين
فسأرحل أنا قبل أن ترحل أنت
ليكون القرار قرارى
ولتكون أنت مع من تكون
منى حافظ خلف الله
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