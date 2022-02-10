بشرى لخريجي الأزهر من قطاع المعاهد: تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات

قال مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية، إنّ قرار التعيينات الجديدة للمعلمين الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشمل تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بقطاع المعاهد الأزهرية، بواقع 30 ألف معلم سنويًا، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة اعتباراً من يوليو لهذا الغرض2022، مؤكدا أنّ القطاع سيكون له نسبة في التعينات للمعلمين من خريجي جامعة الأزهر، وسيتم الإعلان عن نسبة المعلمين بقطاع المعاهد الأزهرية.

تعيين 30 ألف معلم

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قطاع المعاهد الأزهرية كانت له نسبة من حصة التعيينات السابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بتعيين 30 ألف معلم، مؤكدا أن نفس الأمر سيتكرر مع تعيين الدفعات الجديدة، وسيتم تعيين 30 ألف معلم مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأكد المصدر أن التعيينات الجديدة ستعمل على سد عجز المعلمين، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم ستعلن عن تفاصيل المسابقة وضوابطها بعد 6 أسابيع، موضحا أن التقديم في مسابقة المعلمين سيكون عبر الانترنت من خلال بوابة الوظائف الحكومية، ولأولوية في التعيين للتخصصات التي تعاني من العجز.

عجز المدارس

وأوضح أن ما ينطبق على وزارة التربية والتعليم ينطبق على قطاع المعاهد الأزهرية، مشيرا إلى حوكمة التعيينات بحيث يتم العمل في المدارس التي تعاني من العجز، لافتا إلى أنه من المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وسيتم إعلان موعد التقدم للمسابقة فور الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة، موضحا أن التعيينات تشمل العمل بالمدارس الحكومية الرسمية لغات وعربي، بعد تحديد عجز المعلمين بالمعاهد.