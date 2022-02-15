«الإسكان»: أقصى فترة تقسيط في التمويل العقاري 30 عاما ومسموح حتى سن 75

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن البنك المركزي وضع حدًا أدنى للدخل الشهري للفرد المتقدم لحجز وحدة في الإسكان الاجتماعي وهو 2200 جنيه، و3000 للأسرة.

التقسيط في مبادرة الـ3% يصل إلى 30 سنة وفي مبادرة الـ8% 25 سنة

وأوضح «خطاب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى، أن التقسيط في مبادرة الـ3% يصل إلى 30 سنة وفي مبادرة الـ8% 25 سنة، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل أصحاب المعاشات حتى سن 75 سنة، وتبدأ من سن 21 سنة، وفقا لآخر قرارات البنك المركزي، وذلك لتوسيع الشريحة العمرية للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية، وضمان تغطية أكبر قدر الإمكان للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن أصحاب المعاشات والمطلقات والنفقات يجب عليهم تقديم شهادة تفيد الدخل الشهري، أو استمارة التأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى أنه في حال وفاة صاحب الوحدة تنطبق عليه قوانين الأحوال المدنية.

7 آلاف وحدة سكنية جاهزة للسكن

وأشار إلى أن الطرح الحالي يتضمن 7000 وحدة سكنية جاهزة للسكن بالفعل، وبها كافة المرافق والخدمات، موضحًا أن المواطن من حقه الذهاب لمعاينة العقار والوحدة التي يرغب في الحصول عليها المقررة في كراسة الشروط حتى يوم 16 مارس قبل أن يحجزها بالفعل، والمواطن الذي لم يوفق في الحجز يمكنه سحب المقدم الذي دفعه بالفعل أو يتركه للإعلان القادم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن إجراءات التمويل العقاري تتم بسرعة دون الحاجة لانتظار، ويستلم المواطن وحدته السكنية فورًا بمجرد الموافقة الرسمية بعد انطباق الشروط عليه، موضحًا أن المرحلة الأولى للحجز تبدأ بدفع مقدم جدية الحجز، والمرحلة الثانية يسدد المواطن 15% من قيمة الوحدة في نظام التمويل العقاري 3%، أو 20% من قيمة الوحدة في نظام التمويل العقاري 8%.