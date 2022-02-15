هل يمكن للعاملين بالخارج التقدم لشقق الإسكان المتوسط مع بدء الحجز؟

تعد مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، من أكثر الأشياء التي يهتم المواطنون بمتابعة أخبارها باستمرار، حتى يتمكنوا من حجز وحدات سكنية بها، عند إتاحة الفرصة لهم، ما جعل وزارة الإسكان الاجتماعي تعلن بدء حجز الوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل في مشروعات «دار مصر، جنة، سكن مصر».

ومع طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لشقق إسكان متوسطي الدخل، تساءل الكثيرون حول هذا الطرح الجديد، وكان من أكثر التساؤلات التي يبحث عنها المواطنين «هل يحق للعاملين بالخارج حجز وحدات متوسطي الدخل في الإسكان الاجتماعي؟»، ما جعل بوابة «الوطن» تجيب على هذا التساؤل في بث مباشر لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي جاء كالتالي:

هل يحق للعاملين بالخارج حجز وحدات سكنية في مشروعات متوسطي الدخل؟

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي، كل ما يخص طرح مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة» لمتوسطي الدخل، وهذا ما فندته «الوطن» في البث المباشر، وبالنسبة لإمكانية تقديم العاملين في الخارج لحجز وحدات سكنية في مشروعات متوسطي الدخل، أوضحت الوزارة، أنه يحق للعاملين في الخارج التقدم لحجز وحدات سكنية في مشروعات متوسطي الدخل التي جرى الإعلان عنها، والتي تم فتح الحجز بها اليوم، من خلال ملء كراسة الشروط المتاحة على الموقع الرسمي، ولا تتواجد في مكاتب البريد.

أماكن الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل في مشروعات «دار مصر، سكن مصر، جنة»

وحددت وزارة الإسكان الاجتماعي، عددًا من المناطق والمحافظات، التي يتواجد بها الوحدات السكنية في المشروعات الـ 3، ومقدم الحجز لكلا منهما، والتي جاءت كالتالي:

- مشروع جنة: أعلنت الوزارة عن توافر وحدات سكنية بمشروع جنة في 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بها بين 100 م2 إلى 151 م2، وجاءت المدن لتتمثل في «الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور».

- دار مصر: أوضحت وزارة الإسكان أنه تم توفير وحدات سكنية بمشروع دار مصر فتم طرح وحدات سكنية في 7 مدن مختلفة، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 100 م2 إلى 150 م2 ، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، وجاءت المدن كالتالي: «الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة».

- سكن مصر: كما تم طرح وحدات سكنية في 9 مدن مختلفة، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، وجاءت المدن كالتالي: «الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط)».