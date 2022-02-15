محافظ السويس يعتمد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 74.42%

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 الفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 74.42%، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود الفولي، مدير عام التربية والتعليم بالسويس.

محافظ السويس يدعو للاجتهاد واكتساب المعرفة

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية، مؤكداً على أهمية بذل كل الجهد والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون في المستقبل القريب مواطناً صالحاً يفيد المجتمع.

المحافظ يناشد أولياء الأمور ببث روح الاعتماد على النفس عند الأبناء

وناشد المحافظ أولياء الامور أهمية إعطاء الثقة لابنائهم، وبث روح الاعتماد على النفس، والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت في المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلاً من ضياع الوقت والمال في الدروس الخصوصية.

«صقر» يقدم الشكر للقائمين على الامتحانات

كما قدم «صقر» الشكر إلى مديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

وكيل تعليم السويس يبحث الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

وفي سياق مختلف، عقد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية والديوان ومديري المراحل الثلاثة المركزية والإدارات النوعية بالديوان، وذلك في القاعة الصينية بالمديرية، لوضع خطة العمل وتضافر جميع الجهود، والتعاون بين الإدارات النوعية والإدارات التعليمية لتجهيز المدارس والانتهاء من الصيانة البسيطة داخل المدارس، واستلام الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وتكثيف المتابعات من أجل الانتهاء من التكليفات المحددة.

كما شدد «الفولي» على ضرورة مراجعة نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، وإعلانها بمكان واضح داخل المدارس في المواعيد المحددة، دون تحميل ولي الأمر أي أعباء مادية.

كما وجه بضرورة الإسراع لسد عجز المعلمين، وإعداد الجداول، والتأكيد على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، متمنياً التوفيق للجميع.