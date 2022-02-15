توجيهات عاجلة من التعليم بشأن الفصل الدراسي الثاني.. مجموعات التقوية أبرزها

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه اعتبارا من السبت المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا، كتعقيم وتطهير جميع الفصول المدرسية، وتوزيع أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

وشددت على ضرورة مديري المديريات ووكلاء الإدارات التعليمية بمراجعة موقف كل المدارس، للتأكيد على مدى جاهزية المدارس من كل الأوجه، لاستقبال الطلاب بالترم الثاني، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني

وأضافت الوزارة في مستند في خطاب عاجل لها، موجه المديريات، بضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها، حفاظا على حياة وصحة المواطنين والطلاب والمعلمين وجميع العاملين ومواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بكل أنواعها، وضرورة تطهير وتعقيم المدارس، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والاهتمام بالإشراف اليومي، والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم، لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

تفعيل المجموعات المدرسية

وشددت الوزارة، على تفعيل المجموعات المدرسية، وتطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل وتوزيع الأنصبة على المعلمين، طبقا للمعدلات، وفق القواعد المنظمة لذلك، مؤكدة على مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعمال الأجهزة بالمعامل، مشددة على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف الإستلام الأصناف التي ترد بها، والاهتمام بالسجلات الإدارية، وإطلاع المدير عليها، ومراجعة التخت، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني، وعلى كل مدير مدرسة، يكون لديه سجل بالقرارات الوزارية وذلك للاطلاع عليها.

ووجهت الوزارة، بتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، والتأكيد على ضرورة تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، والتأكيد على توقيع المتابعين بدفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي وضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية (حضور- انصراف).