«التعليم» تنتهي من تدريب مديري المدارس الابتدائية على احترام الآخر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ خطة تدريب مديري المدارس الابتدائية على القيم واحترام الأخر، قبل انتهاء إجازة نصف العام، التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه تم تخصيص قاعات تدريب مناسبة بكل إدارة تعليمية، كافية لاستيعاب مديري المدارس الابتدائية لتدريبهم علي القيم واحترام الأخر قبل نهاية إجازة نصف العام.

لا يجوز التفويض والالتزام بالكمامة أثناء التدريب

وأكدت وزارة التعليم، خلال خطابها، أنّ التدريب يبدأ في الساعة التاسعة صباحاً ولا يسمح بالدخول بعد بدء التدريب، مؤكدة حضور المدير شخصيًا ولا يجوز التفويض أو التكليف لأي سبب.

كما أكدت الوزارة، على الالتزام بالزي الرسمي أثناء التدريب والالتزام بقاعة التدريب المحددة حيث لا يجوز التبادل بين القاعات، فضلا عن الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية كاملة ولا يسمح بالدخول بدون الكمامة.

تدريب مديري المدارس على فلسفة المناهج الجديدة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ التدريب يكون على فلسفة المناهج الجديدة، والسلوكيات المهنية لمديري المدارس الابتدائية والمهارات الإدارية الحديثة والامتياز الإداري وتطوير الذات.

ومن جانب أخر، عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، اجتماعا مع موجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية على كيفية استخدام الحقيبة التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية وخاصة معلمي الصف الرابع الابتدائي وكيفية التخطيط الجيد لمحتوى المنهج في ضوء فلسفة التعليم الجديدة وبما يصب في صالح بناء الإنسان المصري وكيفية توظيف دليل المعلم والتعامل مع فئات الدمج المختلفة.

وركز الدكتور رضا حجازي، أثناء الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به المعلم ووجود مناهج دراسية مطورة تم وضعها وفقًا للمعايير العالمية وتهدف لبناء المواطن المصري المبدع المستنير المنتمي لوطنه وقارته وعالمه المتمسك بتراثه وهويته المصرية والقادر على المنافسة العالمية الأمر الذي تنادى به القيادة السياسية، وشدد على إيمان وزارة التربية والتعليم بدور المعلم وجميع مؤسسات الدولة في بناء المواطن المصري القادر على استعادة الأمجاد المصرية.