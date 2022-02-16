4 إيقافات خلال عامين.. عمر كمال لا يتعلم من أخطائه مع «الموسيقيين»

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بالأمس، قرارا رسميا بإيقاف الفنان عمر كمال عن الغناء وممارسة النشاط الفني بسبب الإساءة للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة المصرية.

يأتي هذا الإيقاف ليكون الرابع لـ كمال منذ أن دخل الوسط الغنائي والفني.

الإيقاف الأول 17 فبراير 2020

كان أول إيقاف لـ عمر كمال في يوم الاثنين 17 فبراير، بسبب المخالفات التي ارتكبها وتتعارض مع شروط العضوية وجاء نص القرار كالتالي: «قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب عمر محمد كمال والشهير بـ عمر كمال عن العمل اعتبارًا من تاريخه وذلك لما بدر منه من مخالفات، والتي تتعارض مع شروط العضوية الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته» لقيامه بغناء أغنية «بنت الجيران» التي تتضمن جملة «أشرب حشيش وخمور» باستاد القاهرة.

الإيقاف الثاني 9 أغسطس 2021

كان الإيقاف الثاني بسبب بعض الألفاظ الخارجة والخادشة فى حفل خاصة وتم التحقيق مع عمر كمال في الواقعة، وأكد في أقواله أن الفيديو قديم يعود إلى حفل خاص أحياه قبل عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.

وجاء قرار النقابة بعد التحقيق مع عمر كمال بإيقافه لمدة أسبوع، مع تحذير فى حالة التكرار، بتوقع أقصى عقوبة، قد تكون الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به.

الإيقاف الثالث 1 ديسمبر 2021

أما أكبر إيقاف والذى تسبب في أزمة كان قرار إيقافه عن الغناء بعد إحياء حفل في السعودية ورفض غناء كلمتي خمور وحشيش هناك لكونها أرض مقدسة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بتوقيع النقيب هاني شاكر، وقال: مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد؛ لكن مصر لا تُهان.

وأضاف البيان: في آخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتي مسفتين بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة قال أنا واقف على أرض طاهرة، علما بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء.

وعليه؛ يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلا في موقعه والتصدي لكل ما هو مسف وردئ على الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف.

وبعد أربعة أيام أصدرت النقابة بيانا أوضحت فيه أن نتيجة التحقيق أثبتت أن عمر كمال لا يمتلك الصفحات التي نشرت بعض الكلمات التي تسيء لمصر، وخاصة أن عمر أنكر ملكيته لهذه الصفحات، وتبين بعد فحص هاتفه المحمول صحة كلامه.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أنه تم توجيه إنذار أخير بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية.