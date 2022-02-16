سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 16-2-2022

أسعار الذهب من أكثر الأشياء التي يبحث عنها محبو شراء الذهب باستمرار، وخصوصا الأشخاص المقبلين على الزواج، إذ يتم تقديم الشبكة عند طلب الزواج من الفتاة التي يرغب الشاب في الزواج منها، ومع اقتراب عيد الأم، يهتم العديد منهم بمعرفة أسعار الذهب حتى يستطيعوا شراء الهدايا لهم، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر شراء في السوق المصرية.

وتحرص بوابة «الوطن» دائما على تقديم الأشياء المهمة والأساسية التي يبحث عنها المواطنون بشكل دائم ومستمر، لذلك نرصد من خلال هذا التقريرأسعار الذهب وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم محليا

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 923 إلى 926 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المحلية نحو 808 إلى 810 جنيها.

وسجل عيار 18 نحو 693 إلى 694 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب من 6464 إلى 6480 جنيها.

ووصل سعر كيلو الذهب اليوم من 923,429 إلى 925,714 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 938.20 جنيه و59.16 دولار، وعيار 21 نحو 820.94 جنيه و52.16 دولار، وعيار 18 نحو 703.66 جنيه جنيه و44.17 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,568 جنيه و417.31 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 938,196 جنيه و59,614 دولار.

توقعات حول سعر الذهب الفترة المقبلة

وبالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، فكان قد أوضح سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة نادي نجيب، أن هناك توقعات بأن يكون هناك تذبذبا في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ليكون ذلك التذبذب بين الارتفاع والانخفاض الطفيف، ويرجع ذلك إلى الأوضاع السياسية في العالم والتي تشير إلى حرب قادمة بين روسيا وأوكرانيا.