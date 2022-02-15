رئيس «المعادن» يوجه نصائح للمقبلين على الزواج بشأن شراء الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الجارية تذبذبا كبيرا بين ارتفاع وانخفاض، وسجلت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في الأسواق المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية، لذا يتطلع الكثيرون إلى معرفة توقعاته خلال الفترة المقبلة وهل سيواصل ارتفاعه أم سيعود للاستقرار وانخفاض أسعاره مرة أخرى.

هل سينخفض الذهب أم سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة؟

نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، توقع في حديثه لـ«الوطن»، استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وذلك لاتجاه المستثمرين لشراء الذهب وادخاره في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وسيكثر الإقبال عليه خلال الفترة الحالية مما سينتج عنه زيادة في الأسعار.

وقال نجيب، إنّ تذبذب أسعار الذهب جاء بسبب تخوف المستثمرين من ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الدولار عالميًا، بسبب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن زيادة الطلب عليه ستؤدي إلى رفع سعره بالتأكيد.

وأشار إيهاب واصف عضو غرفة الصناعات المعدنية، والرئيس الجديد لشعبة تصنيع المعادن الثمينة، إلى صعوبة التوقع بارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضه، فكل حدث أو يوم يأتي بأخبار جديدة حول العالم قد تؤثر على سعر الدولار وبالتالي سعر الذهب.

وعن توجيه نصائح للناس أو المقبلين على الزواج بشراء الذهب خلال الفترة الحالية مع توقعات استمرار ارتفاعه من قبل بعض التجار والخبراء، قال واصف في حديثه لـ«الوطن»، إن ذلك الأمر ليس مضمونا فقد ينخفض الذهب مستقبلا وقد يرتفع في حال استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم محليا

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 930 إلى 933 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 814 إلى 816 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 698 إلى 699 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب من 6512 إلى 6528 جنيها، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم من 930,286 إلى 932,571 جنيه.