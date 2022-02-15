سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15-2-2022

يقبل العديد من الأشخاص على شراء الذهب خاصة في تلك الفترة مع احتفالات عيد الحب وقرب قدوم عيد الأم وحرص الكثيرين على إهدائه لمحبوباتهم وأمهاتهم، حيث يعد الذهب معدنا نفيسا وقيّما لإعطائه هدية لمن تحب الاحتفاظ به، وتسعد خاصة مع حب النساء للتزيين به، كما يسعى البعض لادخاره والاستثمار به على المدى البعيد.

ودائما ما تحظى أسعار الذهب ببحث كبير، وفي إطار اهتمام الكثيرين من الرجال والنساء والمستثمرين أيضا بشراء المعدن النفيس، تستعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكتر مبيعًا في الأسواق المصرية، فضلا عن الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب والذي سجل ارتفاعا طفيفا بقيمة 3 جنيهات في الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب اليوم محليا

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 930 إلى 933 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المحلية نحو 814 إلى 816 جنيها.

وسجل عيار 18 نحو 698 إلى 699 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب من 6512 إلى 6528 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الذهب اليوم من 930,286 إلى 932,571 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 945.72 جنيه و60.14 دولار، وعيار 21 نحو 827.52 جنيه و52.62 دولار، وعيار 18 نحو 709.30 جنيه جنيه و45.10 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,620 جنيه و420.96 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 945,720 جنيه و60,135 دولار.

توقعات حول سعر الذهب الفترة المقبلة

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض، جاء نتيجة تخوف المستمرين من ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الدولار عالميًا، وبسبب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، ما يجعل رجال الأعمال يلجأون إلى الذهب لادخاره.

وخلال الساعات الماضية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، لتسجل 1865 دولارًا للأوقية.