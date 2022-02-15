كيف تشتري الذهب بسعر أقل من السوق؟ .. «هتوفر 100 جنيه في الجرام»

نصيحة الجدات والأجداد دائمًا كانت شراء الذهب فهو «فلوس متشالة»، وهو الأمر الذي ثبت صحته خلال السنوات الماضية، وتحديدًا خلال جائحة كورونا، بعد أن ارتفعت أسعار المعدن النفيس بشكل كبير، لكن مع الارتفاعات المتتالية، أصبح من الصعب شراء الذهب دون دفع ضريبة القيمة المضافة، والمصنعية، بالإضافة لسعر الذهب المرتفع، فكيف يمكن شراء الذهب بسعر أقل من السوق.

سعر الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب تباينا بين الأعيرة المختلفة، فسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 931 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 815 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 699 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 6520 جنيهًا.

سعر الذهب في محلات الصاغة

قبل أن تعرف كيفية شراء الذهب بسعر أقل من السوق، يجب أن تعرف السعر الحقيقي للذهب، والذي يتم احتسابه وفقًا لسعر الجرام آيا كان نوعه المتعارف عليه في كافة المحلات، ويضاف إليه 10 جنيهات ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة للمصنعية التي تبدأ حاليًا من 100 إلى 250 جنيه للجرام، وهذه القيمة التي يمكن شراء الذهب بها وليس السعر المعلن.

وبهذا يكون متوسط سعر الجرام عيار 18 الذي يتم شراءه من الصاغة 809 جنيهات، وحتى 959 جنيهًا، وليس 699 جنيهًا كما هو معلن، وذلك وفق ميلاد حنا صاحب أحد محلات المشغولات الذهبية بمنطقة سليمان جوهر بالدقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

خطوات شراء الذهب أقل من سعر السوق

وحال الرغبة في شراء الذهب بسعر أقل من السوق، للاستثمار والزينة في نفس الوقت ينصحك «ميلاد»، بشراء الذهب الكسر، وهو مشغولات ذهبية يتم بيعها للمحلات من قبل المواطنين، يقوم التاجر بوزنها وتنظيفها، وتكون بحالة فوق الممتازة، ويتم شرائها بمصنعية تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيهًا، ولا يتم دفع قيمة الضريبة المضافة.

وأضاف أنه في تلك حالة يكون سعر الجرام عيار 18 ما بين 729 إلى 769 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق بنحو 100 جنيه.