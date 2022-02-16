محامي يقدم شكوى وبلاغ للموسيقيين لشطب عمر كمال لسب الدين

قدم ايمن محفوظ المحامي اليوم انذرا رسميا لنقابه الموسيقيين لشطب الفنان عمر كمال بعد حضوره لمقر النقابة، وقدم شكوي رسميه حملت رقم 45 بتاريخ اليوم بسبب سخريته من النقيب هاني شاكر.

أيمن محفوظ : عمر كمال حط من قدر الموسيقيين

وجاءت تفاصيل الإنذار والشكوي المقدمة من ايمن محفوظ لنقابه الموسيقيين « بعد ما ظهر المطرب عمر كمال في فيديوهات محتفظ به لدي تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري باسلوب مشين. تناول شخص نقيب الموسيقين بالسخريه والتعالي وسب الدين و أن ما قاله عمر كمال يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة».

واردف محفوظ بإنذاره يجب تحويل عمر كمال إلى مجلس تأديب تمهيدا لشطبه نهائيا من نقابه الموسيقيين وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 6 و12 و60 وما تلاها من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنه 1978ولا ئحته الداخلية والتي تشترط لمن يكون عضوا في نقابه المهن الموسيقية ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

وأشار محفوظ الى انه طبقا لنص المادة 12 من ذات القانون تنتهي عضويه الموسيقي بالنقابة بصدور قرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء، ويحق له التظلم وفق الإجراءات المعتادة قانونا. احترام كرامه المهنة واحترام تقاليدها. واستطرد محفوظ بإنذاره للموسيقين.

واختتم محفوظ إنذاره للنقابه الموسيقيين بالمطالبة بإحالة المطرب عمر كمال الي مجلس تأديب وتوقيع اقصي عقوبه إدارية بشطبه من سجل نقابه الموسيقيين عما صدر منه من تصريحات بها شبهه اهانه نقابه الموسيقيين واتخاذ اللازم قانونا.