أستاذ جراحات مخ: كورونا قد يسبب جلطات حتى للإصابات البسيطة

قال الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بجامعة القاهرة وعضو الجمعية الأوروبية لجراحي الأعصاب، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» يؤثر على الأوعية الدموية، ويسبب الإصابة بجلطات المخ، موضحًا: «بقينا نشوف جلطات في المرضى أثناء الإصابة بكورونا، حتى مع الإصابات الخفيفة»، مشيرًا إلى أن الوقاية مهمة جدًا في التعامل مع هذا الأمر.

كل من تظهر عليهم الأعراض يجب أن يخضعوا للتحاليل اللازمة

وأضاف «الحميلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور» أن كل من تظهر عليهم أعراض يجب أن يخضعوا للتحاليل اللازمة للتأكد من سلامة الجسم، والحصول على أدوية السيولة مبكرًا تحت إشراف الطبيب، موضحًا أن إصابات كورونا تؤثر على عصب الشم تأثيرًا شديدًا قد يمتد إلى وقت طويل جدًا، لفترة تتجاوز سنة أو وقت قصير جدًا، إذ إن عصب الشم أحد الأعصاب المخية، وهناك أعراض ما بعد كورونا، ويمكن أن يجري تحسينها والتعامل معها عن طريق التعامل النفسي والجسدي معها.

تجاوز محنة كورونا يأتي من اكتساب اللياقة البدنية

وتابع أستاذ جراحات المخ والأعصاب بجامعة القاهرة وعضو الجمعية الأوروبية لجراحي الأعصاب: «هناك أعراض لا يجب التفكير فيها والقلق منها كثيرًا، وبالتالي يجب الابتعاد عن أعراض التوتر العصبي والنفسي»، موضحًا أن تجاوز محنة كورونا يأتي من اكتساب اللياقة البدنية والصحة النفسية والنظام الغذائي المتزن، بالإضافة إلى الروحانيات والإيمان، مؤكدًا أن «الإيمان بالله مهم جدًا، فنحن لا نعيش هذه الدنيا فقط لأنها مرحلة، وبالتالي فإن هذا البعد الديني يمنحنا قوة كبيرة تساعدنا أيضا في هذا الصدد».