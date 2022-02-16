محافظ بورسعيد يعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.5%

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالأمس، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول لعام 2021- 2022، بنسبة نجاح بلغت 70.5%، بحضور الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

إعلان نسبة النجاح 70.5% للشهادة الإعدادية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس، في بيان صحفي نتيجة الفصل الأول من العام الدراسى 2021 - 2022 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.5% من إجمالي المتقدمين للامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الأول من العام الدراسي الحالي هو 12821 طالبا وطالبة منهم 6279 إناث و6542 ذكور، مشيرا إلى أن عدد الناجحين هو 9013 طالبا وطالبة، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.

جاء اعتماد النتيجة بديوان عام محافظة بورسعيد بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحافظة وعلي الألفي نقيب معلمي بورسعيد وأحمد والي وكيل المديرية، وعلاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام، وسامي كريم، مدير إدارة التعليم الإعدادي، وأيمن رشاد رئيس كنترول الإعدادية.

محافظ بورسعيد ملزمة الدروس الخصوصية خلاصة هذه النتيجة

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد هي خلاصة الدروس الخصوصية، وأوضح أن أولياء الأمور تسابقوا منذ شهر أغسطس على إعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية وحصولهم على شهادات مرضية للغياب من المدرسة، وقال إنه تم شراء ملزمة الدرس في بورسعيد بما لا يقل عن 15 إلى 20 مليون جنيه.

وأوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد أظهرت مستوى الطالب الذى اعتمد فقط على الدرس الخصوصي وهي ناقوس خطر نحذر أولياء الأمور منه، مشيرا إلى أن الدولة وفرت المدرسة ليتعلم فيها الطالب وهو بدوره ينكر وجودها هو نفس الطالب الذي ادعى صعوبة الامتحان بالدراسات وكان التقدير الحقيقي عكس ذلك.

وأكد محافظ بورسعيد أن الطالب ليس في سن محتاج توجيه، وأن الأهالي والسوشيال ميديا قاموا بتهويل الامتحانات، وخاصة الدراسات الاجتماعية الذى شهد نسبة نجاح 100%.

برقم الجلوس احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد يمكن الحصول عليها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد للدخول من «هنا».