رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.. الموعد المتوقع

ساعات قليلة تفصل الطلاب وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وموعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ بدأت عمليات رصد الدرجات والمراجعة تمهيداً لإعلان النتيجة رسمياً، وفق ما هو مقرر من مديرية التربية والتعليم، نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع ظهورها صباح الخميس المقبل، بعد اعتمادها رسمياً من محافظ القليوبية.

«الوطن» تستعرض آخر مستجدات الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، ورابط الحصول على النتيجة برقم الجلوس، فور إعلانها، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

انتهاء تصحيح امتحانات الإعدادية

وقال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وبدء الكنترول في عمليات مراجعة ورصد الدرجات، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة، كما هو معلن في نهاية الأسبوع الجاري، فور إعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ستكون متوفرة على الرابط التالي هنا.

عدم استخراج أي نتيجة قبل الاعتماد الرسمي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه وجه القائمين على أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بمراعاة السرية التامة، وعدم استخراج أي نتائج قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، مشيراً إلى أن من يخالف التعليمات في هذا الشأن سيتعرض للتحقيق الفوري، موضحاً أنه جرى التنسيق مع جميع الإدارات تمهيداً لإعلان النتيجة في شكل درجات في جميع المواد الدراسية، التي أدى الطلاب الامتحان فيها، حيث عقدت الامتحانات ورقياً، وشهدت انتظاماً هذا العام، دون تسريب أو معوقات.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن المجموع الكلي للامتحان في الفصل الدراسي الأول يبلغ 140 درجة، من 280 درجة هي إجمالي المجموع الكلي للسنة الدراسية كاملة، في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وهي المواد التي تضاف للمجموع.