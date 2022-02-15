محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2021 - 2022 بنسبة نجاح 79.38%، إذ بلغ عدد المقيدين 30 ألفا و352 طالبا، وحضر الامتحانات 29 ألفا و940 طالبا، نجح منهم 23 ألفا و766 طالبا، كما اعتمدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.3%.

وتقدمت «عوض» بالتهنئة للطلاب، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

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إعلان النتيجة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة

من جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الجاري تمت بدون أية مشكلات.

وقدم «خلف»، الشكر والتقدير لجميع رؤساء الكنترول واللجان والمراقبين والملاحظين ومديري الإدارات التعليمية، ولكل من ساهم وتعاون في إخراج امتحانات الشهادة الإعدادية بالمستوى المشرف لتعليم دمياط، متمنيا كل التوفيق والنجاح للطلاب.