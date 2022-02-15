ننشر الاستعدادات الأخيرة لتجنيز الأنبا يوحنا قلتة

أقيمت مساء اليوم، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبي الأنبا يوحنا قلته.

مراسم صلاة القداس

الجدير بالذكر، أن بقية مراسم صلاة القداس والجناز لمثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا قلته، تكون في المواعيد التالية:

الأربعاء 16 فبراير: من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين، وتكون صلاة القداس الإلهي والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.

كاتدرائية السيدة العذراء

ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس، العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، وذلك غدا الأربعاء من السادسة، وحتى التاسعة مساء.