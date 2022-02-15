اتحاد الكرة: طلبنا تأجيل مباراة مصر والسنغال يوم وننتظر الرد

قال وليد العطار، المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، من أجل الوصول إلى الحلم بالصعود إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر في شتاء العام الجاري، مبينًا أنه جرى تنفيذ بعض مطالب الجهاز الفني للمنتخب، وسيتم تنفيذ الجزء الباقي في الفترة المقبلة.

دراسة بعض المشاريع الرياضية لاستكمالها

وأضاف «العطار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان ، أنه يجري مناقشة مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر الخاص بالفرق والمنتخبات لمعرفة التمويل الخاص به والاحتياجات الخاصة به، موضحًا أنهم لم يبحثوا إنهاء التعاقد مع المدرب الفني لمنتخب الشباب فينجادا، وهو حاليًا في الإمارات ضمن مباراة ودية للمنتخب ويتابع اللاعبين.

مصر قدمت طلب تأجيل مباراة العودة مع السنغال

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر قدمت طلبًا لتأجيل مباراة مصر والسنغال في العودة التي مقرر لعبها في السنغال لمدة يوم واحد فقط، لأن مبادرة الذهاب ستكون قبلها بأيام، وسيكون الوضع صعب على لاعبي منتخب مصر لعب مباراتين في وقت قليل، والسفر الطويل الذي يستمر نحو 6 ساعات إلى العاصمة السنغالية داكار، موضحًا أن مصر خاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ولم تخاطب الاتحاد السنغالي، مشيرًا إلى أن عدد الجماهير المقرر حضورها مباراة مصر والسنغال في القاهرة ضمن المباريات المؤهلة لكأس العالم لم يتحدد بعد.