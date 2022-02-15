«الموسيقيين» ترد على عمر كمال: «هاني شاكر رمز للعطاء والتفاني»

أعربت نقابة المهن الموسيقية، اليوم، عن رفضها لأي تجاوز أو تطاول على الفنان هاني شاكر، وذلك ردا على الفنان عمر كمال، الذي أصدرت النقابة قرارا بإيقافه بتهمة إهانة أمير الغناء العربي.

الموسيقيين: هاني شاكر أثرى تاريخ الأغنية المصرية

وقالت النقابة في بيان لها: «هاني شاكر، رمز فني، وقيمة أثرت على مدى تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزا للعطاء والتفاني، ونرفض النيل والتلفظ علي شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ على أصالة وريادة الأغنية المصرية».

وتابعت النقابة: «نرفض وندين ظهور أي مطرب مصري على وسائل السوشيال ميديا ظهورا غير لائق حديثا وحركة، والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة».