وظائف خالية في بنك المشرق لخريجي كليات التجارة وما يعادلها.. اعرف الشروط

أعلن بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص البنك دائما عن توفير فرص عمل لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأصحاب الحبرة في مجال العمل المصرفي.

وحدد بنك المشرق في إعلانه ذلك تفاصيل الوظائف المتاحة في بنك المشرق، وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف الخالية، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لـ الوظائف الخالية

- أن يكون المقتدم لـ الوظائف الخالية حاصل على شهادة جامعية متعلقة بإدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو أمن المعلومات أو خبرة عمل مماثلة أو المشتريات.

- أن يكون لديه المعرفة المتقدمة في MS Office Suite ، Power BI ، Tableau.

- أن يكون لديه الخبرة في علم البيانات والتحليل العميل.

- أن يكون لديه خبرة قوية في إدارة القنوات أو العلاقات في سياق التكنولوجيا المصرفية خبرة عملية لا تقل عن 7-9 سنوات في مجال إدارة خدمات التكنولوجيا أو البرمجيات.

- أن يكون لديه القدرة على التواصل المهني المتميز والاهتمام بالتفاصيل والمهارات التنظيمية.

- أن يكون لديه القدرة على إدارة توقعات الأعمال أو التصعيد من أصحاب المصلحة في الوقت المناسب.

- أن يكون لديه خبرة في إعداد التقارير والمهارات التحليلية وعلوم البيانات.

- إعداد التقارير والمهارات التحليلية وعلوم البيانات.

مسئوليات الوظائف الخالية

- أن يكون مسؤولاً عن جميع الخدمات التي يقدمها التطبيق (البنية التحتية أو التطبيق أو الخدمة المهنية) في المؤسسة بغض النظر عن مكان تواجد مكونات التكنولوجيا أو القدرات المهنية.

- التأكد من أن الخدمة تدار مع التركيز على الأعمال.

- توفير نقطة واحدة للمساءلة لضمان تلقي المستوى المناسب من الاهتمام والتركيز لتقديم الخدمة.

- مسؤول عن قيادة مشاريع التحسين المستمر لزيادة كفاءة التطبيق أو الخدمة.

- تكوين التخصيصات والقوالب وأذونات المستخدم ومجموعات الدعم وتدفقات الموافقة والتصنيفات التشغيلية ومهام سير العمل وتصنيفات المنتج.

- قوائم انتظار الدعم وقواعد التخصيص التلقائي وما إلى ذلك.

- إنشاء حقول مخصصة وتعديل قيم قائمة الاختيارإنشاء وإدارة سير العمل وعمليات الموافقة وتنبيه البريد الإلكتروني وقوالب البريد الإلكتروني وقوائم الانتظار والحسابات والحالات وشجرة الفئات والتأثير والإلحاح والأولوية.

- إنشاء وإدارة مقالات Knowledgebase والتقارير و QuickViews و CMDB و CI Relationships.

- إنشاء وصيانة كتالوج الخدمة ومستوى الخدمة واتفاقيات المستوى التشغيلي.

- إنشاء العمليات والتدفقات باستخدام Process Builderضمان توافر التطبيق للمستخدمين النهائيين.

- ترجمة العمليات التجارية والأفكار في الحلول.

- الحفاظ على الفائدة (الكفاءة الاقتصادية) لتطبيق تكنولوجيا المعلومات.

- إدارة البائعين وتخطيط ودعم مشاريع تحسين التطبيقات.

- المشاركة في تحديد المتطلبات وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة.