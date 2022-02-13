وظائف خالية في شركة المياه.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة «فني رابع» وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2022

الشروط الواجب توافرها لوظيفه«فني رابع»

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، 5 شروط يجب توافرها في المتقدين لشغل وظيفة فني رابع، كما يلي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بمركز نبروه وفقا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، تخصص «أعمال صحية، ميكانيكا، وكهرباء».

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونا.

- ألا يزيد السن في أول يوليو المقبل 2022 عن 30 عاما.

- يتم التقديم للوظيفة من خلال موقع الشركة.

طريقة تقديم الطلبات لشغل وظيفة فني رابع

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، عن طريقة وآلية تقديم الطلبات وعمل الاختبارات للمتقدمين للوظيفة، كما يلي:

- قبول العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل في الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بها.

- تُقدم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة www.dkwasc.com.eg.

- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

- يلتزم المتقدم شخصيا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

- سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بموعد ومكان الاختبار.