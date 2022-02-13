وظائف خالية في بنك QNB لخريجي كليات التجارة.. الشروط في المتناول

أعلن بنك QNB عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية، للعمل في فروع البنك المختلفة من قبل خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو أصحاب الخبرة في المجال المصرفي، حرصا من البنك على توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل بين الحين والآخر.

وأوضح البنك في إعلانه عن تفاصيل الوظائف الخالية في بنك QNB، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف الخالية في بنك QNB، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لـ الوظائف الخالية في بنك QNB

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف خريج أعمال جامعي، ويفضل التخصص في الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون لديه 3 سنوات من الخبرة في العمل ذات الصلة، ويفضل أن يكون ذلك مع بنك محلي أو خليجي يستلزم مسؤوليات مع أنظمة «إدارة الموارد البشرية، والمعلومات الإدارية».

- أن يكون لديه تجربة مع Oracle.

- أن يكون لديه الكفاءة الكاملة مع تطبيقات نظام إدارة الموارد البشرية، ومعرفة واسعة ببرامج الموارد البشرية.

مسؤوليات الوظائف

- يكون مسؤول عن الفعالية التشغيلية لأنظمة الموارد البشرية المؤتمنة، والدعم المستمر لنظام Oracle HRMS / IPMD، وأنظمة وتطبيقات تكنولوجيا الموارد البشرية الأخرى.

- مساهم رئيسي في تخطيط واختبار ترقيات النظام والتغييرات، وإنشاء تقارير الموارد البشرية القياسية أو المتخصصة في MIS.

- دعم كشوف المرتبات والتعويضات والمزايا والتوظيف، وإدارة الرواتب وتوفير البيانات والتقارير الإحصائية.

- الحفاظ على ميزانية المفوض السامي وخطط العمل وتحديث مشروعات المفوض السامي ومتابعتها، وإدارة معلمات النظام / IPMD.

- يلعب دورًا رئيسيًا في تحسينات ترقيات نظام HRMS بالتنسيق مع IT & HC.

- توفير مدخلات في إعداد الميزانيات الخاصة بنظام إدارة الموارد البشرية وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك تكاليف استثمار النظام والبرمجيات، ورسوم الترخيص وصيانة النظام.

- الحفاظ على تحديثات خطة العمل الشهرية والفصلية والسنوية لمشاريع HC.

- يساعد في مراقبة ميزانية الموارد البشرية بما يتماشى مع ممارسات مراقبة ميزانية QNB.

- إعداد تقارير نظم المعلومات الإدارية العادية لاستخدام ميزانية الموارد البشرية.