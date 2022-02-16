ما الفرق بين الختم والتوقيع الإلكتروني بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

تواصل الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في عمليات التحول إلى عالم رقمي وآخر تلك الخطوات هي الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة التي بدأت في تطبيقها أمس الثلاثاء الموافق لـ 15 فبراير الحالي.

قبل تطبيق المرحلة السادسة من الفاتورة الإلكترونية أمس الثلاثاء نجحت الحكومة في تطبيق خمس مراحل سابقة إذ أطلقت للمرة الأولى في منتصف شهر نوفمبر 2020 الفاتورة الإلكترونية بشكل ملزم لمجموعة من الشركات من كبار الممولين بمصلحة الضرائب ثم إلزمت مجموعة أخرى من الشركات بالانضمام في المرحلة الثانية مع منتصف شهر فبراير 2021 كما أطلقت المرحلة الثالثة مع حلول 15 مايو من العام الماضي لتطبيق بعدها بشهرين المرحلة الرابعة وكانت المرحلة الخامسة في الـ 15 من أكتوبر الماضي قبل أن تطلق أمس آخر تلك المراحل.

وتوضح مصلحة الضرائب المصرية سواء على موقعها الرسمي على الإنترنت أو عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين والممولين المكلفين سواء من الأفراد والشخصيات الطبيعية أو الشركات والشخصيات الاعتبارية طرق التسجيل في الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة بالنسبة للشركات الملزمة بالانضمام في تلك المرحلة.

وتبين «الضرائب» أيضا عدد من المصطلحات والخطوات اللازمة والتي يجب أن تتوافر مع الممول لإتمام عمليات التسجيل بالمنظومة الإلكترونية بشكل واضح ومرن وبسيط وأوضحت «الضرائب» اليوم الفروق بين التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني.

وقالت «الضرائب» إنه بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فإنه مرتبط بالرقم القومي للمفوض ويستخدم في حالة واحدة وهي استخدام البورتال وبالتالي فهو لا يصلح في عمليات التسجيل الذاتي على المنظومة الإلكترونية.

وحول الختم الإلكتروني قالت «الضرائب» أنه مرتبط برقم تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الختم الإلكتروني يستخدم في كل الحالات في التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.