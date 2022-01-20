تدريب مجاني على الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي في الإسكندرية

نظمت لجنتي التدريب والتدريب العملي ولجنة الشحن الجوي، بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برنامج تدريبي مجاني خاص بالفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى برنامج تدريبي عن الإقرار الضريبي الإلكتروني، بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

«شوقي»: البرنامج لمدة يوم لأعضاء الشعبة بالقاهرة

من جانبها، كشفت دكتورة أميرة شوقي، رئيس لجنة التدريب والتدريب العملي وعضو مجلس إدارة الشعبة، في بيان مشترك للجنتين، أن البرنامج لمدة يوم واحد فقط لأعضاء الشعبة بالقاهرة ومجاني، حيث سيتم تقسيم المشاركين في البرامج التدريبية للحضور في أيام أخرى متتالية.

وأضافت «شوقي»، أنَّ تنظيم الدورة على عدة أيام من شأنه إتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد من أعضاء الشعبة، وهو الهدف الرئيسي للتدريب.

يأتي ذلك في اطار اتباع القواعد العامة والحرص على سلامة المشاركين، تنفيذاً لتوجهات الدولة بعدم التجمعات واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

رئيس الشحن الجوي التعاون المستمر بين اللجان يستهدف توفير الخدمات للأعضاء

من جانبه، قال محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوي بشعبة خدمات النقل الدولي، إنَّ التعاون المستمر بين لجنتي التدريب والتدريب العملي ولجنة الشحن الجوي بالشعبة، يستهدف توفير كافه الخدمات المتاحة للأعضاء والحرص علي تقديم أفضل الخدمات ومواكبة كل جديد لتطبيقه بالشكل السليم.

يجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت الحالي إلكتورنياً، بجميع أنواعه، وذلك عبر الاشتراك بالبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

وخلال خطوتين، يتم الاشتراك بالبوابة، الأولى: هي التسجيل، والثانية: توجه الممول للمأمورية للتوقيع على النموذج المعد لذلك.

خطوات التسجيل في المنظومة الإلكترونية

عبر الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg ، ثم إنشاء حساب مستخدم جديد، وربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، وإضافة وكلاء عن الممول، وإنشاء حساب مستخدم جديد، وذلك عبر إنشاء حساب مستخدم جديد، واختيار اللغة وإدخال البيانات، وأخيراً تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، وتأكيد تفعيل الحساب.