الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة.. إقبال كبير من الشركات للتسجيل

بدأت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، تطبيق الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة، وطالبت الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة؛ بسرعة التسجيل الإلكتروني والحصول على الختم الإلكتروني.

الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة

جاءت بعد نجاح وزارة المالية في تطبيق 5 مراحل سابقة؛ بدأت الأولى منها بشكل ملزم في شهر نوفمبر 2020 ثم طبقت المرحلة الثانية في منتصف فبراير من العام الماضي، وجاءت المرحلة الثالثة في منتصف مايو 2021 لتبدأ المرحلة الرابعة في شهر يوليو العام الماضي، وأخيراً طبقت المرحلة الخامسة في منتصف شهر أكتوبر من عام 2021، لتبدأ مرحلة جديدة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة بداية من 15 فبراير الجاري.

وكشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، عن توافد الشركات الملزمة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة اليوم؛ سواء بالذهاب إلى مقرات المأموريات في جميع أنحاء الجمهورية أو عن طريق التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بـ الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة على موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت، مشيرا إلى وجود إقبال شديد من الأفراد والشركات للانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة منذ صباح اليوم.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد حذر من تقاعس الشركات الملزمة بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة في مادتين أساسيتين، موضحاً أن المادة رقم 35 بقانون الإجراءات الضريبة الموحد ألزمت الشركات بضرورة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة لكافة المولين سواء الأفراد أو الأشخاص الطبيعية أو الشركات والأشخاص الاعتبارية، مشيراً إلى أن المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد منحت الضرائب الحق في إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وطالبت الضرائب، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إلى جانب صفاحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، الممولين الأفراد والشركات، بالانضمام رسميا اليوم إلى الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة.